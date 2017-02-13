На Кубани 32% пожаров произошло из-за неисправного оборудования

В Краснодарском крае с начала года произошло около 400 пожаров. Погибли 33 человека и 35 получили травмы.

По данным МЧС, большая часть ЧП происходит по вине людей, которые нарушают правила эксплуатации бытового оборудования. Чаще всего причиной возгорания становятся неисправные электроприборы.

Кроме того, зимой пожары случаются из-за нарушения правил эксплуатации печей. Нужно следить за исправностью дымоходов и газового оборудования. При подозрении на поломку нужно вызвать специалиста.

Спасатели призывают всех жителей региона осторожно обращаться с огнем, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Основные причины пожаров в 2017 году:

Неисправное электрооборудование — 32%

Неосторожное обращение с огнем — 24%

Неисправные печи — 22%

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