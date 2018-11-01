На Кубани 34 некоммерческие организации получат президентские гранты

Общая сумма субсидий превысит 45 млн рублей.

Победителей определил Фонд президентских грантов. Всего в России выбрали более 2 тыс. НКО, которые получат почти 4,7 млрд рублей.

Для участия во втором конкурсе кубанские НКО подали 133 заявки. В список победителей вошел каждый четвертый проект, 12 проектов-победителей поддержал департамент внутренней политики Кубани.

Удостоенные грантов проекты направлены на социальную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, патриотическое воспитание молодежи, развитие и сохранение семейных ценностей, просвещение. Они будут реализованы на Кубани в 2018-2019 годах при поддержке администрации региона.

Максимальный грант в 5,2 млн рублей получил краснодарский «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета»». Его проект под названием «Неограниченные возможности на студенческой олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета»» направлен на вовлечение людей с инвалидностью в сферу информационных технологий, а также создание базы социально значимых проектов для них, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник