На Кубани 3,5 тыс. семей с детьми находятся в социально опасном положении

Об этом 6 апреля на совещании по организации помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

«Сегодня в крае из 720 тыс. семей с детьми почти 3,5 тыс. находятся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. Дети попадают в социально- реабилитационные центры. В прошлом году в них были направлены почти 3 тыс. 800 детей, 259 попадали сюда повторно», – рассказала Минькова.

Она добавила, что с начала 2018 года 403 ребенка были определены в центры, из них повторно — 47 детей.

«Все они — уже практически постояльцы, и в прошлом году их забирали из семей. До каких пор будет продолжаться такая «карусель»? Эти дети, по сути, брошены своими родителями», — заявила вице-губернатор.

В свою очередь и. о. министра труда и социального развития Сергей Белопольский отметил, что на учете органов соцзащиты состоят 1 тыс. 80 семей, которые находятся в социально-опасном положении. В них проживает 2 тыс. 373 ребенка.

«Мы предлагаем комплексно рассматривать случаи, когда создается угроза здоровью или жизни ребенка, и составлять планы по выводу семей из социально опасного положения», – сказал Белопольский.

Анна Минькова поручила главам районов, где дети были повторно помещены в социально-реабилитационные центры, проанализировать причины этого.

«Таким ситуациям необходимо уделять больше внимания. Каждый ребенок из неблагополучной семьи должен быть взят под опеку», — цитирует заместителя главы региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

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