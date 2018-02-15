На Кубани 370 точек доступа медицинских организаций обеспечат скоростным Интернетом

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Работы начались в 2017 году и продолжаются в 2018 году. Проект реализуется в рамках выполнения поручений президента федеральному собранию.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края отметили, что Интернет необходим для перехода на электронный медицинский документооборот и внедрение практик консультирования населения с использованием возможностей телемедицинских технологий.

На Кубани в 2017 году было подключено 57 точек доступа медицинских организаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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