На Кубани 375 школам присвоили имена героев Отечества

Об этом сообщили 17 августа на заседании оргкомитета «Победа», которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

Заместитель главы региона Анна Минькова отметила, что по поручению губернатора в крае провели масштабную работу по присвоению школам имен героев Отечества.

«Сегодня у нас 375 таких школ. Только за прошедший учебный год имена героев получили 53 образовательных заведения, из них 39 — теперь носят имена участников Великой Отечественной войны», — сообщила Минькова.

По словам Кондратьева, необходимо приложить максимум усилий, чтобы увековечить память о подвигах жителей края.

«В основе сегодняшней мирной жизни — беспримерный героизм нашего народа. Называя школы, улицы именами героев, не только мы будем помнить об этом, но и наши дети, и последующие поколения. Это лишь малая дань уважения тем, кому мы обязаны своей жизнью», — сказал губернатор.

Он отметил, что во всех школах края учебный год должен начаться с уроков мужества, посвященных теме освобождения края от немецко-фашистских захватчиков.

Минькова сообщила, что с начала года образовательные организации совместно с общественными объединениями провели уже более 2,5 тыс. патриотических мероприятий — это походы, экскурсии, уроки мужества.

Все муниципалитеты приняли участие в поисковых экспедициях и акциях «Дорогами Героев», «Послание потомкам», «Эстафета памяти».

«Хороший отклик нашел проект «Боевыми тропами Кубани», когда молодые команды идут маршрутами своих прадедов. Проект уникальный. Подростки создают интерактивную карту края с местами боевых действий. Эта работа еще продолжается. Предстоит обозначить на карте 1,5 тыс. памятных мест», — отметила замглавы региона.

В крае 1 сентября стартует архивно-поисковая экспедиция «Воины — защитники Кубани». Участники будут устанавливать имена жителей региона, которые освобождали край и страну. Музеи подготовили экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне. Их уже посетили 285 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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