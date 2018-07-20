На Кубани 38 глав территориальных органов МВД прошли методические сборы

Полицейские из всех районов края повышали уровень физической и теоретической подготовки.

На ежегодных методических сборах 38 командиров муниципальных отделов УВД прослушали лекции, а также выполнили нормативы по бегу, отжиманиям, толканию гири и стрельбе.

«Своим примером мы должны показать подчиненным на местах, что значит соответствовать и быть в форме, а они должны его перенять, чтобы быть такими же», — отметил начальник ОМВД России по Темрюкскому району Александр Лишута.

Помимо сдачи нормативов, руководители территориальных органов внутренних дел вникали во все законодательные и нормативные изменения и ведомственные приказы. Такие занятия с ними проводятся дважды в год.

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