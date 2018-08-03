На Кубани 4 августа ожидаются дожди, грозы, град

Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 11-14 м/с, в отдельных пунктах до 15-20 м/с. Температура ночью 16-23 °С, в юго-восточных предгорьях 12-17 °С, днем 26-31 °С, местами до 34 °С.

На Черноморском побережье ночью и утром в районе Туапсе кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в Новороссийске северо-восточный 15-20 м/с. Температура ночью 19-24 °С, днем 29-34 °С. Температура воды в Черном море на участке Анапа-Новороссийск 24 °С, Геленджик-Сочи 27-28 °С, в Азовском море 25-26 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, временами порывы до 11-14 м/с. Температура ночью 19-21 °С, днем 32-34 °С.

Сочи +27…+29 °C кратковременный дождь

Туапсе +32…+34 °C переменная облачность

Геленджик +31…+33 °C переменная облачность

Новороссийск +31…+33 °C переменная облачность

Анапа +30…+32 °C переменная облачность

Крымск +31…+33 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +31…+33 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +28…+30 °C переменная облачность

Ейск +27…+29 °C переменная облачность

Тихорецк +28…+30 °C переменная облачность

Кропоткин +31…+33 °C переменная облачность

Армавир +30…+32 °C переменная облачность

Лабинск +27…+29 °C кратковременный дождь

Белореченск +31…+33 °C переменная облачность

Горячий Ключ +31…+33 °C переменная облачность

Краснодар +32…+34 °C переменная облачность

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