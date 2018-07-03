На Кубани 4 июля прогнозируют кратковременные дожди, температура достигнет 35 °С

Местами по южной половине края и восточным районам гроза, в дневные и вечерние часы в отдельных пунктах сильный дождь с градом. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью 18-23 °С, в юго-восточных предгорьях местами 14-19 °С, днем 28-33 °С, местами до 35 °С.
На юге Черноморского побережья кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 °С, днем 28-33 °С.
В Краснодаре без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, днем временами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 °С, днем 31-33 °С.
Сочи +27…+29 °C кратковременный дождь
Туапсе +31…+33 °C переменная облачность
Геленджик +31…+33 °C переменная облачность
Новороссийск +29…+31 °C переменная облачность
Анапа +29…+31 °C переменная облачность
Крымск +30…+32 °C переменная облачность
Славянск-на-Кубани +30…+32 °C переменная облачность
Приморско-Ахтарск +30…+32 °C переменная облачность
Ейск +29…+31 °C переменная облачность
Тихорецк +30…+32 °C переменная облачность
Кропоткин +30…+32 °C переменная облачность
Армавир +29…+31 °C кратковременный дождь
Лабинск +30…+32 °C кратковременный дождь
Белореченск +30…+32 °C переменная облачность
Горячий Ключ +31…+33 °C переменная облачность
Краснодар +31…+33 °C переменная облачность
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