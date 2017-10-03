На Кубани 4 октября ожидается температура до 22 °С

Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8 °С, на Азовском побережье 5-10 °С, в юго-восточных предгорьях 0…+5 °С, в утренние часы местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-2 °С, днем 15-20 °С, по югу до 22 °С.

На Черноморском побережье без осадков, лишь ночью и утром в Сочи местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, в районе Новороссийска ночью и утром северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 15-20 °С, в Туапсе и Сочи до +24 °С. Температура морской воды в Черном море 14-16 °С, в Туапсе и Сочи 21-23 °С, в Азовском 9-11 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 °С, днем 18-20 °С.

Сочи +22…+24 °C без осадков

Туапсе +21…+23 °C без осадков

Геленджик +18…+20 °C без осадков

Новороссийск +17…+19 °C без осадков

Анапа +16…+18 °C без осадков

Крымск +19…+21 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +17…+19 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +16…+18 °C без осадков

Ейск +14…+16 °C без осадков

Тихорецк +16…+18 °C без осадков

Кропоткин +17…+19 °C без осадков

Армавир +17…+19 °C без осадков

Лабинск +18…+20 °C без осадков

Белореченск +18…+20 °C без осадков

Горячий Ключ +19…+21 °C без осадков

Краснодар +18…+20 °C туман

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