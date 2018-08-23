На Кубани 42 начинающих фермера получат из бюджета деньги на развитие

Финал конкурса по предоставлению государственных грантов прошел в Краснодаре 21 и 22 августа.

Конкурсная комиссия рассмотрела 57 проектов фермеров, желающих в дальнейшем развивать собственное дело. Победителями стали 42 фермерских хозяйства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

Общая сумма грантов составила 92 млн рублей. Фермеры, победившие с проектами в отрасли молочного и мясного животноводства, получат до 3 млн рублей, по всем остальным направлениям — до 1,5 млн рублей.

«Поддержка начинающих фермеров — одна из самых востребованных финансовых программ. Из года в год растет количество заявок на участие в конкурсе, отбирается больше проектов. Исходя из этого, ежегодно мы увеличиваем финансирование направления. В 2018 году по сравнению с предыдущим годом общая сумма поддержки начинающих фермеров выросла на 30% — с 63 до 92 млн рублей. В 2019 году мы вновь будем увеличивать финансирование программы», — заявил вице-губернатор Андрей Коробка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», гранты выдают фермерам, которые начали свой бизнес-путь не больше двух лет назад.

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