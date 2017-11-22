На Кубани 45-летний водитель мопеда сбил троих школьников

Авария произошла 21 ноября около 18:00 в Усть-Лабинске.

По предварительным данным, 45-летний мужчина без прав вождения ехал на мопеде «Атлант» и сбил троих 15-летних подростков, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП водитель мопеда и трое пешеходов получили травмы и ушибы. Всех четверых госпитализировали. После осмотра врачей им назначили амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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