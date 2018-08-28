На Кубани 4,5 тыс. детей получили помощь в рамках акции «Соберем ребенка в школу!»

Благотворительное мероприятие с 1 по 27 августа провели во всех муниципальных образованиях края.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития края, менее чем за месяц к новому учебному году удалось собрать более 4,5 детей, из них 939 детей обеспечены новой школьной формой, 856 — портфелями и ранцами.

За счет спонсорских средств более 200 состоящих на профилактическом учете семей получили продуктовые наборы, игрушки и развивающие игры, детскую мебель.

В Темрюкском районе школьникам и будущим первоклассникам выдали канцелярские товары и школьные принадлежности во время мероприятия «Первый раз в первый класс!», которое организовали сотрудники комплексного центра социального обслуживания.

В Отрадненском и Красноармейском районах к акции подключились волонтеры, которые распространяли листовки «Соберем ребенка в школу!» в общественных местах и торговых центрах.

Освещение акции в средствах массовой информации позволило привлечь к участию общественные и благотворительные организации, спонсоров, представителей Екатеринодарской и Кубанской епархии, а также неравнодушных жителей Кубани.

Акция «Соберем ребенка в школу проводится в регионе уже четвертый год для оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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