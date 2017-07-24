На Кубани 46 педагогов получат премию в 200 тыс. рублей

В Краснодарском крае подвели итоги конкурса «Лучший учитель».

Согласно указу президента, мероприятие проходит в России с 2010 года. Конкурс направлен на поощрение учителей, имеющих высокие достижения в педагогической деятельности и получивших общественное признание.

В этом году на участие в конкурсе подали 202 заявки со всего края. Соискателей оценивала специальная комиссия. Она учитывала такие критерии, как наличие собственной методической базы по предмету, положительная динамика успеваемости учеников.

Всего определили 46 лучших учителей. Они получат денежное поощрение в 200 тыс. рублей. Победителей наградят на краевом торжественном мероприятии в канун Дня учителя, который отмечают 5 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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