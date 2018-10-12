На Кубани 4G МТС стал быстрее и «разговорчивее»

Скорость интернета МТС в Краснодаре выросла. Компания строит новую сеть поверх существующей, что позволяет абонентам пользоваться интернетом с максимальным удобством и на более высокой скорости.

К примеру, сегодня средняя скорость в центре города уже превышает 20 Мбит/с.

Новые технологии, которые впервые стали доступны абонентам в регионе, теперь также позволяют звонить по сетям, традиционно используемым для передачи данных. Сеть 4G стала открыта для звонков: говорить по смартфону и одновременно находится в интернете могут все абоненты, у которых включена бесплатная функция «интернет-звонки». Даже если есть трудности с соединением по мобильной сети, абоненты МТС могут звонить и разговаривать по локальной сети Wi-Fi. Это актуально, например, в подвальных помещениях, где часто располагаются магазины, кафе, в местах большого скопления людей.

Установка дополнительных приложений для того, чтобы воспользоваться быстрым интернетом или звонками через интернет, не нужна. Новые технологии поддерживает большое количество современных смартфонов самых разных производителей.

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