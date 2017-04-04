На Кубани 5 апреля синоптики прогнозируют до 23°С тепла

В Краснодарском крае 5 апреля осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, в юго-восточных предгорьях до -2°С. Днем 15-20°, местами до +23°С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с, в Новороссийске до 23 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°, днем 18-23° тепла.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 4-6° тепла, днем 21-23°.

Сочи +20…+22°C без осадков

Туапсе +18…+20°C без осадков

Геленджик +20…+22°C без осадков

Новороссийск +21…+23°C без осадков

Анапа +18…+20°C без осадков

Крымск +21…+23°C без осадков

Славянск-на-Кубани +20…+22°C без осадков

Приморско-Ахтарск +16…+18°C без осадков

Ейск +15…+17°C без осадков

Тихорецк +20…+22°C без осадков

Кропоткин +20…+22°C без осадков

Армавир +20…+22°C без осадков

Лабинск +20…+22°C без осадков

Белореченск +21…+23°C без осадков

Горячий Ключ +21…+23°C без осадков

Краснодар +21…+23°C без осадков

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