На Кубани 5 июля местами пройдут дожди и грозы

Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью 17-22 °С, местами в предгорьях до 14-16 °С, днем 28-33 °С, местами до +35 °С.

На Черноморском побережье местами по югу кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, в районе Новороссийска во второй половине дня 12-17 м/с. Температура ночью 18-23 °С, днем 27-32 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью 17-19 °С, днем 31-33 °С.

Сочи +26…+28 °C возможен дождь

Туапсе +31…+33 °C возможен дождь

Геленджик +28…+30 °C переменная облачность

Новороссийск +29…+31 °C переменная облачность

Анапа +27…+29 °C переменная облачность

Крымск +30…+32 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +30…+32 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +29…+31 °C переменная облачность

Ейск +28…+30 °C переменная облачность

Тихорецк +32…+34 °C переменная облачность

Кропоткин +31…+33 °C переменная облачность

Армавир +30…+32 °C переменная облачность

Лабинск +31…+33 °C возможен дождь

Белореченск +31…+33 °C возможен дождь

Горячий Ключ +31…+33 °C переменная облачность

Краснодар +31…+33 °C переменная облачность

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