На Кубани 5 октября прогнозируют переменную облачность

Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, в восточной половине местами 0…+2 °С, в юго-восточных предгорьях до -2 °С, днем 17-22 °С, в южной половине до +25 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, днем южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 °С, днем 19-24 °С.

Температура морской воды в Черном море 15-22 °С, в Азовском море 9-11 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 °С, днем 21-23 °С.

Сочи +22…+24 °C переменная облачность

Туапсе +22…+24 °C переменная облачность

Геленджик +20…+22 °C переменная облачность

Новороссийск +19…+21 °C переменная облачность

Анапа +19…+21 °C переменная облачность

Крымск +19…+21 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +18…+20 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +17…+19 °C переменная облачность

Ейск +17…+19 °C переменная облачность

Тихорецк +19…+21 °C переменная облачность

Кропоткин +19…+21 °C переменная облачность

Армавир +20…+22 °C переменная облачность

Лабинск +19…+21 °C переменная облачность

Белореченск +19…+21 °C переменная облачность

Горячий Ключ +22…+24 °C переменная облачность

Краснодар +21…+23 °C переменная облачность

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