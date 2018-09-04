На Кубани 5 сентября будет облачно, температура достигнет 34 °С

В дневные и вечерние часы в предгорных и горных районах местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью 18-23 °С, в юго-восточных предгорьях 12-17 °С, днем 27-32 °С. На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика в отдельных пунктах порывы 18-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 °С, по северу побережья 20-25 °С, днем 27-32 °С, местами до 34 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, днем временами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 °С, днем 30-32 °С.

Сочи +29…+31 °C переменная облачность

Туапсе +29…+31 °C переменная облачность

Геленджик +29…+31 °C переменная облачность

Новороссийск +31…+33 °C переменная облачность

Анапа +31…+33 °C переменная облачность

Крымск +29…+31 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +30…+32 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +30…+32 °C переменная облачность

Ейск +27…+29 °C переменная облачность

Тихорецк +29…+31 °C переменная облачность

Кропоткин +30…+32 °C переменная облачность

Армавир +30…+32 °C кратковременный дождь

Лабинск +30…+32 °C кратковременный дождь

Белореченск +29…+31 °C переменная облачность

Горячий Ключ +30…+32 °C переменная облачность

Краснодар +30…+32 °C переменная облачность

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