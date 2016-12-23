На Кубани 5 тыс. школьников напишут всероссийскую олимпиаду

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5bd44e790bd3b4357e468098db629711 На Кубани 5 тыс. школьников напишут всероссийскую олимпиаду В Краснодарском крае с 11 января по 25 февраля 2017 года пройдет региональный этап всероссийской олимпиады школьников.

В нем примут участие около 5 тыс. школьников.

В рамках регионального этапа 17 олимпиад пройдут на базе Кубанского государственного университета, олимпиада по технологии состоится в Армавирском государственном педагогическом университете, олимпиада по физической культуре и ОБЖ — в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, а олимпиада по МХК — в Краснодарском государственном институте культуры. Восемь олимпиад пройдут в зональных центрах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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