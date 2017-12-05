На Кубани 6 декабря ожидается дождь и мокрый снег

Местами осадки, в отдельных пунктах сильные, в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, гололед, туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 11-14 м/с.

Температура воздуха ночью +2…-3 °С, местами до -5 °С, днем 1-6 °С тепла, в юго-восточных предгорьях до -2 °С. На дорогах местами снежный накат, гололедица.

На Черноморском побережье местами осадки, в предгорьях с мокрым снегом. Ветер северных направлений 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1 °С, днем 3-8 °С тепла.

В Краснодаре временами небольшие осадки. В низинах и у водоемов туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 °С, днем 2-4 °С тепла. На дорогах местами гололедица.

Сочи +8…+10 °C временами дождь

Туапсе +5…+7 °С временами дождь

Геленджик +4…+6 °C небольшие осадки

Новороссийск +4…+6 °C небольшие осадки

Анапа +4…+6 °C небольшие осадки

Крымск +2…+4 °C небольшие осадки

Славянск-на-Кубани +2…+4 °C небольшие осадки

Приморско-Ахтарск +2…+4 °C небольшие осадки

Ейск +1…+3 °C переменная облачность

Тихорецк +1…+3 °C переменная облачность

Кропоткин +1…+3 °C переменная облачность

Армавир 0…+2 °C снег

Лабинск 0…+2 °C снег

Белореченск +1…+3 °C небольшие осадки

Горячий Ключ +2…+4 °C небольшие осадки

Краснодар +2…+4 °C переменная облачность

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