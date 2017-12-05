На Кубани 6 декабря ожидается дождь и мокрый снег

Местами осадки, в отдельных пунктах сильные, в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, гололед, туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 11-14 м/с.
Температура воздуха ночью +2…-3 °С, местами до -5 °С, днем 1-6 °С тепла, в юго-восточных предгорьях до -2 °С. На дорогах местами снежный накат, гололедица.
На Черноморском побережье местами осадки, в предгорьях с мокрым снегом. Ветер северных направлений 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1 °С, днем 3-8 °С тепла.
В Краснодаре временами небольшие осадки. В низинах и у водоемов туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 °С, днем 2-4 °С тепла. На дорогах местами гололедица.
Сочи +8…+10 °C временами дождь
Туапсе +5…+7 °С временами дождь
Геленджик +4…+6 °C небольшие осадки
Новороссийск +4…+6 °C небольшие осадки
Анапа +4…+6 °C небольшие осадки
Крымск +2…+4 °C небольшие осадки
Славянск-на-Кубани +2…+4 °C небольшие осадки
Приморско-Ахтарск +2…+4 °C небольшие осадки
Ейск +1…+3 °C переменная облачность
Тихорецк +1…+3 °C переменная облачность
Кропоткин +1…+3 °C переменная облачность
Армавир 0…+2 °C снег
Лабинск 0…+2 °C снег
Белореченск +1…+3 °C небольшие осадки
Горячий Ключ +2…+4 °C небольшие осадки
Краснодар +2…+4 °C переменная облачность
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