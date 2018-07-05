На Кубани 6 июля ожидаются дожди, грозы, град

Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами при грозах порывы 12-17 м/с. Температура ночью 16-21 °С, местами в предгорных и горных районах 14-19 °С, днем 27-32 °С.

На Черноморском побережье утром и во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем местами юго-восточный 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура ночью 17-22 °С, в горах Туапсинского района местами 12-17 °С, днем 26-31 °С. Температура воды на Азовском побережье 25-26 °С, на Черноморском побережье: в Анапе, Геленджике, Сочи 18-20 °С, Новороссийске 14 °С, Туапсе 16 °С.

В Краснодаре вечером и днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 17-19 °С, днем 29-31 °С.

Сочи +24…+26 °C временами дождь

Туапсе +28…+30 °C временами дождь

Геленджик +29…+31 °C без осадков

Новороссийск +29…+31 °C без осадков

Анапа +28…+30 °C кратковременный дождь

Крымск +30…+32 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +29…+31 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +29…+31 °C кратковременный дождь

Ейск +28…+30 °C кратковременный дождь

Тихорецк +28…+30 °C кратковременный дождь

Кропоткин +28…+30 °C кратковременный дождь

Армавир +27…+29 °C кратковременный дождь

Лабинск +26…+28 °C кратковременный дождь

Белореченск +27…+29 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +28…+30 °C кратковременный дождь

Краснодар +29…+31 °C кратковременный дождь

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