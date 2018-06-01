На Кубани 6 июня пройдет акция «Читаем Пушкина»

Литературные мероприятия посвятят 219-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Акции будут проходить у памятников Пушкину, на улицах и площадях, носящих имя поэта, возле библиотек. Начало — в 10:00.

Участниками акции станут читатели библиотек, школьники, работники учреждений культуры.

На Пушкинской площади Краснодара прозвучат строки из стихотворений Пушкина и музыкальные произведений по мотивам творчества поэта в исполнении коллективов Краснодарского края. К акции подготовят тематические книжные выставки, квесты, литературные викторины, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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