На Кубани 6 сентября ожидаются кратковременные дожди

Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С, местами в предгорьях 12-17 °С, днем 27-32 °С.
На Черноморском побережье вечером на участке от Анапы до Геленджика местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 26-31 °С.
В Краснодаре без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, в дневные и вечерние часы порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 °С, днем 29-31 °С.
Сочи +30…+32 °C переменная облачность
Туапсе +29…+31 °C переменная облачность
Геленджик +27…+29 °C возможен дождь
Новороссийск +26…+28 °C возможен дождь
Анапа +26…+28 °C возможен дождь
Крымск +27…+29 °C возможен дождь
Славянск-на-Кубани +27…+29 °C возможен дождь
Приморско-Ахтарск +28…+30 °C возможен дождь
Ейск +27…+29 °C возможен дождь
Тихорецк +29…+31 °C переменная облачность
Кропоткин +30…+32 °C переменная облачность
Армавир +29…+31 °C переменная облачность
Лабинск +30…+32 °C переменная облачность
Белореченск +29…+31 °C переменная облачность
Горячий Ключ +28…+30 °C возможен дождь
Краснодар +29…+31 °C переменная облачность
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