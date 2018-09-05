На Кубани 6 сентября ожидаются кратковременные дожди

Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С, местами в предгорьях 12-17 °С, днем 27-32 °С.

На Черноморском побережье вечером на участке от Анапы до Геленджика местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, днем 26-31 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, в дневные и вечерние часы порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 °С, днем 29-31 °С.

Сочи +30…+32 °C переменная облачность

Туапсе +29…+31 °C переменная облачность

Геленджик +27…+29 °C возможен дождь

Новороссийск +26…+28 °C возможен дождь

Анапа +26…+28 °C возможен дождь

Крымск +27…+29 °C возможен дождь

Славянск-на-Кубани +27…+29 °C возможен дождь

Приморско-Ахтарск +28…+30 °C возможен дождь

Ейск +27…+29 °C возможен дождь

Тихорецк +29…+31 °C переменная облачность

Кропоткин +30…+32 °C переменная облачность

Армавир +29…+31 °C переменная облачность

Лабинск +30…+32 °C переменная облачность

Белореченск +29…+31 °C переменная облачность

Горячий Ключ +28…+30 °C возможен дождь

Краснодар +29…+31 °C переменная облачность

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