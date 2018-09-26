На Кубани 60 тыс. семей получают субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг

На эти цели в бюджете региона предусмотрено 1,2 млрд рублей.

По состоянию на 1 сентября, средний размер субсидии в Краснодарском крае составляет 1 тыс. 399 рублей, многодетным семьям — 2 тыс. 378 рублей.

Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг утверждены постановлением правительства от 2005 года.

При определении права семьи или одиноко проживающего человека на выплату и расчете ее размера используются нефактические расходы на ЖКУ. Рассчитывается разница между региональным стандартом стоимости услуг и максимально допустимой долей расходов граждан на них в совокупном доходе семьи. На Кубани это 22% от совокупного дохода, для многодетных семей — 15%.

Региональные стандарты стоимости ЖКУ ежегодно устанавливаются постановлением губернатора отдельно по каждому муниципальному образованию. Осенью и зимой эти стандарты увеличиваются, право на получение поддержки от края появляется у большего числа кубанцев.

Для рассмотрения вопроса о предоставлении выплаты жители края могут обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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