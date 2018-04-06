На Кубани 7 апреля будет тепло, осадков не ожидается

Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер восточных направлений 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 14-19 °С, местами до +22 °С.
На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. В Новороссийске 9-14 м/с, днем порывы 16-19 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 °С, днем 17-22 °С, в районе Сочи 21-26 °С.
В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточный 4-9 м/с, днем до 14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 °С, днем 18-20 °С.
Сочи +23…+25 °C малооблачно
Туапсе +19…+21 °C малооблачно
Геленджик +18…+20 °C малооблачно
Новороссийск +15…+17 °C малооблачно
Анапа +17…+19 °C малооблачно
Крымск +17…+19 °C малооблачно
Славянск-на-Кубани +17…+19 °C малооблачно
Приморско-Ахтарск +15…+17 °C малооблачно
Ейск +14…+16 °C малооблачно
Тихорецк +17…+19 °C малооблачно
Кропоткин +18…+20 °C малооблачно
Армавир +18…+20 °C малооблачно
Лабинск +18…+20 °C малооблачно
Белореченск +18…+20 °C малооблачно
Горячий Ключ +18…+20 °C малооблачно
Краснодар +18…+20 °C малооблачно
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