На Кубани 7 августа во всех районах возможен дождь

Ночью и утром в большинстве районов днем местами гроза. В отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в отдельных пунктах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °С.

На Азовском побережье 13-18 °С, днем 20-25 °С, местами до +27 °С, на Черноморском побережье температура воздуха ночью 14-19 °С, днем 22-27 °С. Температура воды в Азовском море 22-24 °С, в Черном 25-26 °С.

В Краснодаре ночью и утром кратковременный дождь, гроза, временами сильный дождь. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °С, днем 24-26 °С.

Сочи +23…+25 °C возможен дождь

Туапсе +24…+26 °C возможен дождь

Геленджик +23…+25 °C возможен дождь

Новороссийск +23…+25 °C возможен дождь

Анапа +22…+24 °C возможен дождь

Крымск +23…+25 °C возможен дождь

Славянск-на-Кубани +22…+24 °C возможен дождь

Приморско-Ахтарск +21…+23 °C переменная облачность

Ейск +20…+22 °C переменная облачность

Тихорецк +23…+25 °C возможен дождь

Кропоткин +23…+25 °C возможен дождь

Армавир +22…+24 °C возможен дождь

Лабинск +22…+24 °C возможен дождь

Белореченск +23…+25 °C возможен дождь

Горячий Ключ +25…+27 °C возможен дождь

Краснодар +24…+26 °C переменная облачность

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