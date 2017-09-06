На Кубани 7 августа во всех районах возможен дождь

Ночью и утром в большинстве районов днем местами гроза. В отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в отдельных пунктах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °С.
На Азовском побережье 13-18 °С, днем 20-25 °С, местами до +27 °С, на Черноморском побережье температура воздуха ночью 14-19 °С, днем 22-27 °С. Температура воды в Азовском море 22-24 °С, в Черном 25-26 °С.
В Краснодаре ночью и утром кратковременный дождь, гроза, временами сильный дождь. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °С, днем 24-26 °С.
Сочи +23…+25 °C возможен дождь
Туапсе +24…+26 °C возможен дождь
Геленджик +23…+25 °C возможен дождь
Новороссийск +23…+25 °C возможен дождь
Анапа +22…+24 °C возможен дождь
Крымск +23…+25 °C возможен дождь
Славянск-на-Кубани +22…+24 °C возможен дождь
Приморско-Ахтарск +21…+23 °C переменная облачность
Ейск +20…+22 °C переменная облачность
Тихорецк +23…+25 °C возможен дождь
Кропоткин +23…+25 °C возможен дождь
Армавир +22…+24 °C возможен дождь
Лабинск +22…+24 °C возможен дождь
Белореченск +23…+25 °C возможен дождь
Горячий Ключ +25…+27 °C возможен дождь
Краснодар +24…+26 °C переменная облачность
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