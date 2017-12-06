На Кубани 7 декабря ожидаются осадки

Ночью местами, утром и днем в большинстве районов осадки в виде мокрого снега, снега, днем с дождем.

Днем в отдельных пунктах сильные осадки. Местами налипание мокрого снега, гололед, туман. Местами в юго-восточных предгорьях ожидается сильное налипание мокрого снега.

Ветер западных направлений 4-9 м/с, местами до 14 м/с. Температура ночью +1…-4 °С, при прояснении по востоку края до -6…-8 °С, в юго-восточных предгорьях до -10…-12 °С, днем 1-6 °С тепла.

На Черноморском побережье временами осадки, преимущественно в виде дождя, в горной части с мокрым снегом, налипание мокрого снега. Днем местами сильные осадки. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха +3…-2 °С, днем 4-9 °С тепла. На дорогах края местами гололедица.

В Краснодаре утром и днем временами осадки. Ветер западных направлений 5-10 м/с. Температура ночью -1…-3 °С, днем 3-5 °С тепла.

Сочи +7…+9 °C возможен дождь

Туапсе +7…+9 °C возможен дождь

Геленджик +7…+9 °C возможен дождь

Новороссийск +7…+9 °C возможен дождь

Анапа +6…+8 °C возможен дождь

Крымск +3…+5 °C дождь со снегом

Славянск-на-Кубани +3…+5 °C дождь со снегом

Приморско-Ахтарск +2…+4 °C дождь со снегом

Ейск +2…+4 °C дождь со снегом

Тихорецк +2…+4 °C дождь со снегом

Кропоткин +3…+5 °C дождь со снегом

Армавир +2…+4 °C дождь со снегом

Лабинск +2…+4 °C дождь со снегом

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