На Кубани 7 декабря прогнозируют дожди и температуру до 12 °С

Также ожидается снег, местами туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер западных направлений 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днем 0…+5 °С, по северным районам -2…+3 °С.

На Черноморском побережье местами осадки, преимущественно в виде дождя, в горных районах с мокрым снегом, налипание снега. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С, в горных районах до -3 °С, по югу до 6-9 °С тепла, днем 3-8 °С, по югу до 12 °С.

В Краснодаре временами осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер западных направлений 4-9 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем +1…+3 °С.

Сочи +9…+11 °C временами дождь

Туапсе +6…+8 °C временами дождь

Геленджик +5…+7 °C временами дождь

Новороссийск +4…+6 °C временами дождь

Анапа +4…+6 °C временами дождь

Крымск +1…+3 °C дождь со снегом

Славянск-на-Кубани +1…+3 °C дождь со снегом

Приморско-Ахтарск 0…+2 °C дождь со снегом

Ейск 0…+2 °C дождь со снегом

Тихорецк +1…+3 °C дождь со снегом

Кропоткин +2…+4 °C дождь со снегом

Армавир +2…+4 °C дождь со снегом

Лабинск +2…+4 °C дождь со снегом

Белореченск +3…+5 °C дождь со снегом

Горячий Ключ +3…+5 °C дождь со снегом

Краснодар +1…+3 °C дождь со снегом

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