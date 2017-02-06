На Кубани 7 февраля прогнозируют осадки, гололед и туман

В Краснодарском крае 7 февраля временами осадки, в отдельных пунктах сильные, местами налипание мокрого снега, гололед, ухудшение видимости в осадках, туман.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…-5°, по северу до -7°, по югу до +5°.

На Черноморском побережье временами дождь. Ветер юго-восточный, южный, с переходом на восточный, северо-восточный, 12-14 м/с, порывы 15-20 м/с, в Новороссийске 12-17 м/с, порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, по югу до 12-14°.

В Краснодаре временами осадки в виде дождя, днем переходящего в мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+4° с понижением к вечеру до 0°.

Сочи +12…+14 °C временами дождь

Туапсе +9…+11 °C временами дождь

Геленджик +8…+10 °C временами дождь

Новороссийск +7…+9 °C временами дождь

Анапа +7…+9 °C временами дождь

Крымск +2…+4 °C дождь со снегом

Славянск-на-Кубани +2…+4 °C дождь со снегом

Приморско-Ахтарск -1…-3 °C дождь со снегом

Ейск -3…-5 °C дождь со снегом

Тихорецк -1…-3 °C дождь со снегом

Кропоткин -1…+1 °C дождь со снегом

Армавир +2…+4 °C дождь со снегом

Лабинск +2…+4 °C дождь со снегом

Белореченск +2…+4 °C дождь со снегом

Горячий Ключ +3…+5 °C дождь со снегом

Краснодар +2…+4 °C дождь со снегом

Источник