На Кубани 7 октября местами пройдет кратковременный дождь

Ветер южных направлений 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, на Азовском побережье до +14 °С, в юго-восточных предгорьях местами 2-7 °С, днем 20-25 °С, местами до 28 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер южных направлений 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 °С, днем 18-23 °С, по югу до +28 °С. Температура воды в Черном море 18-22 °С, в Азовском 11-13 °С.

В Краснодаре 7 октября без осадков. Ветер южных направлений 5-10 м/с, утром и днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 °С, днем 23-25 °С.

Сочи +25…+27 °C переменная облачность

Туапсе +25…+27 °C переменная облачность

Геленджик +23…+25 °C переменная облачность

Новороссийск +21…+23 °C переменная облачность

Анапа +20…+22 °C переменная облачность

Крымск +23…+25 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +23…+25 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +21…+23 °C переменная облачность

Ейск +20…+22 °C переменная облачность

Тихорецк +23…+25 °C переменная облачность

Кропоткин +24…+26 °C переменная облачность

Армавир +24…+26 °C переменная облачность

Лабинск +23…+25 °C переменная облачность

Белореченск +22…+24 °C переменная облачность

Горячий Ключ +25…+27 °C переменная облачность

Краснодар +23…+25 °C переменная облачность

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