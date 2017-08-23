На Кубани 70 человек получили субсидии на открытие собственного дела

С начала года из краевого бюджета на эти цели выделили 8,3 млн рублей.

Более 70 кубанцев сумели защитить свой бизнес-план, оформить предпринимательскую деятельность и получить единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела в размере 117,6 тыс. рублей.

По данным регионального минтруда, безработные жители края стали чаще рассматривать возможность открытия собственного дела в качестве альтернативы официальному трудоустройству. За семь месяцев госуслугу по содействию самозанятости получили 1,6 тыс. человек.

К наиболее востребованными видам предпринимательской деятельности в регионе относятся: предоставление услуг населению — 55,2%, сельскохозяйственное производство — 12,1%, торговля — 17,2%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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