На Кубани 8 августа прогнозируют дожди и температуру до 35 °C

Местами гроза. Во второй половине дня по южной части края в отдельных пунктах сильный дождь, град.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью 17-22 °С, днем 30-35 °С.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, в Туапсе с переходом на юго-западный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, в Новороссийске северо-восточный 12-14 м/с, днем 12-17 м/с, во второй половине дня 15-20 м/с. Температура ночью 19-24 °С, днем 30-35 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью 20-22 °С, днем 32-34 °С.

Сочи +27…+29 °C дождь

Туапсе +31…+33 °C кратковременный дождь

Геленджик +30…+32 °C кратковременный дождь

Новороссийск +30…+32 °C без осадков

Анапа +30…+32 °C без осадков

Крымск +32…+34 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +32…+34 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +29…+31 °C кратковременный дождь

Ейск +29…+31 °C кратковременный дождь

Тихорецк +32…+34 °C кратковременный дождь

Кропоткин +33…+35 °C кратковременный дождь

Армавир +33…+35 °C кратковременный дождь

Лабинск +32…+34 °C кратковременный дождь

Белореченск +32…+34 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +33…+35 °C кратковременный дождь

Краснодар +33…+35 °C без осадков

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