На Кубани 8 февраля прогнозируют осадки, гололед и туман

В Краснодарском крае 8 февраля местами осадки в виде мокрого снега и снега, в отдельных пунктах сильные, местами налипание мокрого снега, гололед.

Усиление северо-восточного ветра до 13-18 м/с, порывы до 23 м/с, на дорогах гололедица, снежный накат. В северной половине края метель, ухудшение видимости в снеге и тумане. Температура ночью -3…-8°, при прояснении в северной половине до -10…-13°; днем 0…-5°, в северной половине до -8°.

На Черноморском побережье ночью и утром осадки. Ветер северо-восточный, 12-14 м/с, порывы до 17 м/с, на участке Анапа — Геленджик 20-23 м/с, днем 23-28 м/с, в районе Новороссийска ночью ветер северо-восточный, 20-25 м/с, порывы 28-30 м/с; днем до 32-34 м/с. Температура ночью 0…+5°; днем +3…+8°, Туапсе — Сочи до 10-15°.

В Краснодаре временами осадки, днем небольшой снег. Гололед, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью -3…-5°, днем 0…-2°.

Сочи +13…+15 °C преимущественно без осадков

Туапсе +9…+11 °C преимущественно без осадков

Геленджик +5…+7 °C временами дождь

Новороссийск +4…+6 °C временами дождь

Анапа +3…+5 °C временами дождь

Крымск -2…0 °C небольшие осадки

Славянск-на-Кубани -2…0 °C небольшие осадки

Приморско-Ахтарск -3…-5 °C небольшие осадки

Ейск -3…-5 °C небольшие осадки

Тихорецк -3…-5 °C небольшие осадки

Кропоткин -3…-5 °C небольшие осадки

Армавир -2…-4 °C небольшие осадки

Лабинск -1…-3 °C небольшие осадки

Белореченск -2…-4 °C небольшие осадки

Горячий Ключ -2…0 °C небольшие осадки

Краснодар -2…0 °C небольшие осадки

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