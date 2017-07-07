На Кубани 8 июля возможны осадки

В крае местами кратковременный дождь, гроза, вечером и ночью в отдельных пунктах сильный дождь, град.

Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 °С, днем 23-28 °С.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, местами при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С, днем 21-26 °С, в районе Туапсе 24-29 °С.

В Краснодаре вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, вечером и днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 °С, днем 26-28 °С.

Сочи +25…+27 °C кратковременный дождь

Туапсе +27…+29 °C преимущественно без осадков

Геленджик +23…+25 °C преимущественно без осадков

Новороссийск +23…+25 °C преимущественно без осадков

Анапа +23…+25 °C преимущественно без осадков

Крымск +24…+26 °C преимущественно без осадков

Славянск-на-Кубани +24…+26 °C преимущественно без осадков

Приморско-Ахтарск +23…+25 °C преимущественно без осадков

Ейск +23…+25 °C преимущественно без осадков

Тихорецк +24…+26 °C преимущественно без осадков

Кропоткин +24…+26 °C преимущественно без осадков

Армавир +24…+26 °C кратковременный дождь

Лабинск +24…+26 °C кратковременный дождь

Белореченск +24…+26 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +25…+27 °C кратковременный дождь

Краснодар +26…+28 °C преимущественно без осадков

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