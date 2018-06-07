На Кубани 8 июня возможны дожди с градом

В отдельных пунктах по южной половине края кратковременный дождь, гроза. Вечером 7 июня местами в предгорных и горных районах сильный дождь с градом. Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 °С, в юго-восточных предгорьях 8-13 °С, днем 23-28 °С местами до +30 °С.
На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, в Новороссийске ночью и утром порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 °С, днем 23-28 °С. Температура морской воды в Черном море 22-23 °С, в Азовском море 21-22 °С.
В Краснодаре вечером 7 июня кратковременный дождь, ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 °С, днем 27-29 °С.
Сочи +25…+27 °C кратковременный дождь
Туапсе +26…+28 °C кратковременный дождь
Геленджик +26…+28 °C кратковременный дождь
Новороссийск +26…+28 °C кратковременный дождь
Анапа +25…+27 °C кратковременный дождь
Крымск +26…+28 °C переменная облачность
Славянск-на-Кубани +26…+28 °C переменная облачность
Приморско-Ахтарск +24…+26 °C переменная облачность
Ейск +23…+25 °C переменная облачность
Тихорецк +24…+26 °C переменная облачность
Кропоткин +24…+26 °C переменная облачность
Армавир +25…+27 °C кратковременный дождь
Лабинск +26…+28 °C кратковременный дождь
Белореченск +26…+28 °C переменная облачность
Горячий Ключ +28…+30 °C переменная облачность
Краснодар +27…+29 °C переменная облачность
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