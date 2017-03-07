На Кубани 8 марта прогнозируют туман и облачность

В Краснодарском крае 8 марта без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточных направлений 3-8 м/с, местами порывы до 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5 °С, в юго-восточных предгорьях -2…-4 °С, днем 10-15 °С, местами в южной половине до 18-20 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер восточных направлений 6-11 м/с, ночью и утром местами порывы 12-17 м/с, в Новороссийске северо-восточный 12-17 м/с, порывы 20-22 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С тепла, в районе Туапсе 5-10 °С, днем 11-16 °С, в районе Туапсе до 18-20 °С.

В Краснодаре без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 °С тепла, днем 15-17 °С.

Сочи +20…+22 °C переменная облачность

Туапсе +17…+19 °C переменная облачность

Геленджик +13…+15 °C переменная облачность

Новороссийск +12…+14 °C переменная облачность

Анапа +13…+15 °C переменная облачность

Крымск +13…+15 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +14…+16 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +10…+12 °C переменная облачность

Ейск +10…+12 °C переменная облачность

Тихорецк +15…+17 °C переменная облачность

Кропоткин +11…+13 °C переменная облачность

Армавир +11…+13 °C переменная облачность

Лабинск +14…+16 °C переменная облачность

Белореченск +16…+18 °C переменная облачность

Горячий Ключ +14…+16 °C переменная облачность

Краснодар +15…+17 °C переменная облачность

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