На Кубани 8 мая ожидаются кратковременный дождь, гроза, град

Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах до 20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 °С, днем 22-27 °С, на Черноморском побережье ночью 13-18 °С, днем 19-24 °С.

В Краснодаре кратковременный дождь, гроза, в дневные и вечерние часы временами сильный дождь, град. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 °С, днем 23-25 °С.

Сочи +20…+22 °C кратковременный дождь

Туапсе +22…+24 °C кратковременный дождь

Геленджик +21…+23 °C кратковременный дождь

Новороссийск +20…+22 °C кратковременный дождь

Анапа +22…+24 °C кратковременный дождь

Крымск +23…+25 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +24…+26 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +25…+27 °C кратковременный дождь

Ейск +25…+27 °C кратковременный дождь

Тихорецк +24…+26 °C кратковременный дождь

Кропоткин +23…+25 °C кратковременный дождь

Армавир +23…+25 °C кратковременный дождь

Лабинск +23…+25 °C кратковременный дождь

Белореченск +23…+25 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +23…+25 °C кратковременный дождь

Краснодар +23…+25 °C кратковременный дождь

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