На Кубани 8 мая ожидаются кратковременный дождь, гроза, град

Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах до 20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 °С, днем 22-27 °С, на Черноморском побережье ночью 13-18 °С, днем 19-24 °С.
В Краснодаре кратковременный дождь, гроза, в дневные и вечерние часы временами сильный дождь, град. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 °С, днем 23-25 °С.
Сочи +20…+22 °C кратковременный дождь
Туапсе +22…+24 °C кратковременный дождь
Геленджик +21…+23 °C кратковременный дождь
Новороссийск +20…+22 °C кратковременный дождь
Анапа +22…+24 °C кратковременный дождь
Крымск +23…+25 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +24…+26 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +25…+27 °C кратковременный дождь
Ейск +25…+27 °C кратковременный дождь
Тихорецк +24…+26 °C кратковременный дождь
Кропоткин +23…+25 °C кратковременный дождь
Армавир +23…+25 °C кратковременный дождь
Лабинск +23…+25 °C кратковременный дождь
Белореченск +23…+25 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +23…+25 °C кратковременный дождь
Краснодар +23…+25 °C кратковременный дождь
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