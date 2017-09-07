На Кубани 8 сентября местами пройдет дождь

Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 °С, в предгорьях 7-12 °С, днем 24-29 °С.

На Черноморском побережье на участке Анапа—Джубга вечером местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер южный, юго-западный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью 17-22 °С, в Туапсинском районе в горной части местами до +14 °С, днем 24-29 °С. Температура воды в Черном море 24-26 °С, в Азовском море 22-23 °С.

В Краснодаре без осадков. В ночные и утренние часы в низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 °С, днем 26-28 °С.

Сочи +25…+27 °C переменная облачность

Туапсе +27…+29 °C переменная облачность

Геленджик +27…+29 °C переменная облачность

Новороссийск +24…+26 °C переменная облачность

Анапа +23…+25 °C переменная облачность

Крымск +25…+27 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +25…+27 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +24…+26 °C переменная облачность

Ейск +23…+25 °C переменная облачность

Тихорецк +26…+28 °C переменная облачность

Кропоткин +25…+27 °C переменная облачность

Армавир +24…+26 °C переменная облачность

Лабинск +24…+26 °C переменная облачность

Белореченск +24…+26 °C переменная облачность

Горячий Ключ +25…+27 °C переменная облачность

Краснодар +26…+28 °C переменная облачность

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