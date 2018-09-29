На Кубани 81 год назад основали управление ФСБ по краю

Точкой отсчета образования кубанского ЧК является принятие постановления ЦИК СССР о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область.

Приказом НКВД СССР от 29 сентября 1937 года № 00626 было упразднено УНКВД по Азово-Черноморскому краю и на его базе созданы управления НКВД по Ростовской области и Краснодарскому краю, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ по краю.

Сотрудники краевого УФСБ решают задачи по противодействию международному терроризму, религиозному экстремизму, защите сведений, составляющих государственную тайну, обеспечению безопасности страны в политической, экономической, военной, информационной сферах.

За последнее десятилетие кубанские чекисты изобличили в шпионской деятельности десятки агентов иностранных спецслужб. Ликвидировали каналы контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов. Нейтрализовали преступные группировки, в том числе сформированные по этническому признаку. Во время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 обеспечивали безопасность матчей.

«В этом далеко не полном перечне высоких результатов оперативно-служебной деятельности УФСБ огромная заслуга жителей Кубани. Благодаря их помощи, оказываемой органам ФСБ в обеспечении безопасности личности, общества и государства, Краснодарский край сегодня является одним из наиболее стабильных, мирных, инвестиционно-привлекательных регионов России», — говорится в сообщении ведомства.

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