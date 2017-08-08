На Кубани 9 августа осадков не ожидается

В дневные и вечерние часы в отдельных пунктах, преимущественно в предгорьях, возможны кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, на Азовском побережье 22-27 °С, местами в юго-восточных предгорьях 17-22 °С, днем 32-37 °С, местами до 39 °С. На Черноморском побережье без осадков. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, в районе Новороссийска северо-восточный 6-11 м/с, вечером порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 20-25 °С, днем 28-33 °С. Температура воды в Черном море 26-27 °С, в Азовском море 27-28 °С.

В Краснодаре без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 °С, в дневные часы 35-37 °С.

Сочи +31…+33 °C переменная облачность

Туапсе +30…+32 °C переменная облачность

Геленджик +31…+33 °C переменная облачность

Новороссийск +31…+33 °C переменная облачность

Анапа +30…+32 °C переменная облачность

Крымск +34…+36 °C малооблачно

Славянск-на-Кубани +34…+36 °C малооблачно

Приморско-Ахтарск +33…+35 °C переменная облачность

Ейск +32…+34 °C переменная облачность

Тихорецк +36…+38 °C малооблачно

Кропоткин +36…+38 °C малооблачно

Армавир +36…+38 °C малооблачно

Лабинск +35…+37 °C малооблачно

Белореченск +35…+37 °C малооблачно

Горячий Ключ +35…+37 °C малооблачно

Краснодар +35…+37 °C малооблачно

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