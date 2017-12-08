На Кубани 9 декабря будут осадки и туман

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Евгений  Шитухин

08 декабря в 17:40

Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С, местами по юго-восточным предгорьям -2…-7 С°, днем 7-12 °С.

На Черноморском побережье местами слабый дождь. Ветер южный, юго-западный 12-17 м/с, на участке Анапа-Геленджик днем порывы 18-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 10-15 °С.

В Краснодаре вечером 8 декабря слабый дождь. Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 °С, днем 10-12 °С.

Сочи +10…+12 °C переменная облачность

Туапсе +11…+13 °C переменная облачность

Геленджик +11…+13 °C переменная облачность

Новороссийск +11…+13 °C слабый дождь

Анапа +11…+13 °C слабый дождь

Крымск +10…+12 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +10…+12 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +8…+10 °C переменная облачность

Ейск +7…+9 °C переменная облачность

Тихорецк +8…+10 °C переменная облачность

Кропоткин +8…+10 °C переменная облачность

Армавир +7…+9 °C переменная облачность

Лабинск +7…+9 °C переменная облачность

Белореченск +7…+9 °C переменная облачность

Горячий Ключ +10…+12 °C переменная облачность

Краснодар +10…+12 °C переменная облачность

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