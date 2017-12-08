На Кубани 9 декабря будут осадки и туман

Евгений Шитухин
08 декабря в 17:40
Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С, местами по юго-восточным предгорьям -2…-7 С°, днем 7-12 °С.
На Черноморском побережье местами слабый дождь. Ветер южный, юго-западный 12-17 м/с, на участке Анапа-Геленджик днем порывы 18-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 10-15 °С.
В Краснодаре вечером 8 декабря слабый дождь. Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 °С, днем 10-12 °С.
Сочи +10…+12 °C переменная облачность
Туапсе +11…+13 °C переменная облачность
Геленджик +11…+13 °C переменная облачность
Новороссийск +11…+13 °C слабый дождь
Анапа +11…+13 °C слабый дождь
Крымск +10…+12 °C переменная облачность
Славянск-на-Кубани +10…+12 °C переменная облачность
Приморско-Ахтарск +8…+10 °C переменная облачность
Ейск +7…+9 °C переменная облачность
Тихорецк +8…+10 °C переменная облачность
Кропоткин +8…+10 °C переменная облачность
Армавир +7…+9 °C переменная облачность
Лабинск +7…+9 °C переменная облачность
Белореченск +7…+9 °C переменная облачность
Горячий Ключ +10…+12 °C переменная облачность
Краснодар +10…+12 °C переменная облачность
Вернуться на ленту