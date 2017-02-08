На Кубани 9 февраля сохранится слабый гололед

В Краснодарском крае 9 февраля без осадков, сохранится слабый гололед.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в западной половине края в отдельных пунктах до 23 м/с. Температура воздуха ночью -9…-14°, в южной половине местами -4…-8°, в северной половине края местами -15…-20°; днем +1…-4°, в северной половине до -6…-10°.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с, ночью и утром порывы 24-29 м/с; в Новороссийске ночью и утром ураган, 35-38 м/с, днем 23-28 м/с, порывы 30-33 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8°, днем +2…-3°; в районе Туапсе ночью +2…-3°, днем +1…+6°.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9°, днем -1…+1°.

Сочи +13…+15 °C переменная облачность

Туапсе +4…+6 °C переменная облачность

Геленджик 0…+2 °C переменная облачность

Новороссийск 0…+2 °C переменная облачность

Анапа 0…+2 °C переменная облачность

Крымск -1…+1 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани -2…0 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск -3…-5 °C переменная облачность

Ейск -5…-7 °C переменная облачность

Тихорецк -4…-6 °C переменная облачность

Кропоткин -4…-6 °C переменная облачность

Армавир -3…-5 °C переменная облачность

Лабинск -1…-3 °C переменная облачность

Белореченск -2…0 °C переменная облачность

Горячий Ключ -1…+1 °C переменная облачность

Краснодар -1…+1 °C переменная облачность

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