На Кубани 9 июня ожидается переменная облачность, температура поднимется до 30 °C

Осадки не прогнозируют, лишь в предгорных и горных районах в дневные и вечерние часы в отдельных пунктах пройдет кратковременный дождь с грозой.

Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °C, по востоку края местами 9-14 °C, днем 23-28 °C, местами до 30 °C.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, вечером 12-14 м/с, местами порывы до 17 м/с, по югу побережья днем юго-западный, западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 °C, днем 24-29 °C.

В Краснодаре без осадков. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 °C, днем 26-28 °C.

Сочи +26…+28 °C переменная облачность

Туапсе +26…+28 °C кратковременный дождь

Геленджик +26…+28 °C преимущественно без осадков

Новороссийск +27…+29 °C преимущественно без осадков

Анапа +26…+28 °C преимущественно без осадков

Крымск +26…+28 °C преимущественно без осадков

Славянск-на-Кубани +25…+27 °C преимущественно без осадков

Приморско-Ахтарск +24…+26 °C преимущественно без осадков

Ейск +24…+26 °C преимущественно без осадков

Тихорецк +26…+28 °C преимущественно без осадков

Кропоткин +26…+28 °C преимущественно без осадков

Армавир +26…+28 °C преимущественно без осадков

Лабинск +25…+27 °C кратковременный дождь

Белореченск +25…+27 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +27…+29 °C преимущественно без осадков

Краснодар +26…+28 °C преимущественно без осадков

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