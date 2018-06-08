На Кубани 9 июня ожидается переменная облачность, температура поднимется до 30 °C

Осадки не прогнозируют, лишь в предгорных и горных районах в дневные и вечерние часы в отдельных пунктах пройдет кратковременный дождь с грозой.
Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 °C, по востоку края местами 9-14 °C, днем 23-28 °C, местами до 30 °C.
На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, вечером 12-14 м/с, местами порывы до 17 м/с, по югу побережья днем юго-западный, западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 °C, днем 24-29 °C.
В Краснодаре без осадков. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 °C, днем 26-28 °C.
Сочи +26…+28 °C переменная облачность
Туапсе +26…+28 °C кратковременный дождь
Геленджик +26…+28 °C преимущественно без осадков
Новороссийск +27…+29 °C преимущественно без осадков
Анапа +26…+28 °C преимущественно без осадков
Крымск +26…+28 °C преимущественно без осадков
Славянск-на-Кубани +25…+27 °C преимущественно без осадков
Приморско-Ахтарск +24…+26 °C преимущественно без осадков
Ейск +24…+26 °C преимущественно без осадков
Тихорецк +26…+28 °C преимущественно без осадков
Кропоткин +26…+28 °C преимущественно без осадков
Армавир +26…+28 °C преимущественно без осадков
Лабинск +25…+27 °C кратковременный дождь
Белореченск +25…+27 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +27…+29 °C преимущественно без осадков
Краснодар +26…+28 °C преимущественно без осадков
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