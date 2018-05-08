На Кубани 9 мая ожидается кратковременный дождь, температура до 23 °C

Местами гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в отдельных пунктах до 20 м/с.
Температура воздуха ночью 11-16 °C, днем 18-23 °C, на Черноморском побережье ночью 12-17 °C, днем 18-23 °C.
В Краснодаре кратковременный дождь, временами сильный, днем с грозой. Ветер восточный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 °C, днем 19-21 °C.
Сочи +18…+20 °C кратковременный дождь
Туапсе +21…+23 °C кратковременный дождь
Геленджик +21…+23 °C кратковременный дождь
Новороссийск +20…+22 °C кратковременный дождь
Анапа +20…+22 °C кратковременный дождь
Крымск +20…+22 °C кратковременный дождь
Славянск-на-Кубани +19…+21 °C кратковременный дождь
Приморско-Ахтарск +19…+21 °C возможен дождь
Ейск +19…+21 °C возможен дождь
Тихорецк +18…+20 °C кратковременный дождь
Кропоткин +18…+20 °C кратковременный дождь
Армавир +19…+21 °C кратковременный дождь
Лабинск +19…+21 °C кратковременный дождь
Белореченск +19…+21 °C кратковременный дождь
Горячий Ключ +19…+21 °C кратковременный дождь
Краснодар +19…+21 °C кратковременный дождь
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