На Кубани 9 мая ожидается кратковременный дождь, температура до 23 °C

Местами гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в отдельных пунктах до 20 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16 °C, днем 18-23 °C, на Черноморском побережье ночью 12-17 °C, днем 18-23 °C.

В Краснодаре кратковременный дождь, временами сильный, днем с грозой. Ветер восточный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 °C, днем 19-21 °C.

Сочи +18…+20 °C кратковременный дождь

Туапсе +21…+23 °C кратковременный дождь

Геленджик +21…+23 °C кратковременный дождь

Новороссийск +20…+22 °C кратковременный дождь

Анапа +20…+22 °C кратковременный дождь

Крымск +20…+22 °C кратковременный дождь

Славянск-на-Кубани +19…+21 °C кратковременный дождь

Приморско-Ахтарск +19…+21 °C возможен дождь

Ейск +19…+21 °C возможен дождь

Тихорецк +18…+20 °C кратковременный дождь

Кропоткин +18…+20 °C кратковременный дождь

Армавир +19…+21 °C кратковременный дождь

Лабинск +19…+21 °C кратковременный дождь

Белореченск +19…+21 °C кратковременный дождь

Горячий Ключ +19…+21 °C кратковременный дождь

Краснодар +19…+21 °C кратковременный дождь

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