На Кубани 9 мая продлят работу общественного транспорта

08 мая в 21:24

Организаторы праздничных шествий в честь Дня Победы советуют водителям отказаться от личных автомобилей.

Для удобства горожан в Краснодаре продлили работу трамваев, троллейбусов и автобусов, чтобы люди после вечернего фейерверка могли без проблем добраться домой.

В краевой столице и Анапе муниципальный транспорт будет ходить до полуночи.

До 23:00 троллейбусы и автобусы будут курсировать в Сочи, в Геленджике городские маршруты пустят по обычному графику, а вот такси бесплатно доставят ветеранов, тружеников тыла и малолетних узников Великой Отечественной войны в любую точку курорта.

Подробное расписание работы транспорта можно найти на сайтах городских администраций.

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