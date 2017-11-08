На Кубани 9 ноября преимущественно без осадков

В отдельных пунктах небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы 10-14 м/с.
Температура воздуха ночью 4-9 °С, при прояснении до 0 °С, днем 9-14 °С, местами до 17 °С.
На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, в районе Туапсе — Сочи днем юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. В Новороссийске северо-восточный, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, днем 12-17 °С, в Туапсе и Сочи до 20 °С тепла.
В Краснодаре преимущественно без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 °С, днем 14-16 °С.
Сочи +16…+18 °C без осадков
Туапсе +15…+17 °C без осадков
Геленджик +15…+17 °C без осадков
Новороссийск +14…+16 °C без осадков
Анапа +13…+15 °C без осадков
Крымск +13…+15 °C без осадков
Славянск-на-Кубани +13…+15 °C без осадков
Приморско-Ахтарск +11…+13 °C возможен дождь
Ейск +10…+12 °C возможен дождь
Тихорецк +12…+14 °C без осадков
Кропоткин +12…+14 °C без осадков
Армавир +14…+16 °C без осадков
Лабинск +13…+15 °C без осадков
Белореченск +15…+17 °C без осадков
Горячий Ключ +15…+17 °C возможен дождь
Краснодар +14…+16 °C без осадков
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