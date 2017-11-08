На Кубани 9 ноября преимущественно без осадков

В отдельных пунктах небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы 10-14 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9 °С, при прояснении до 0 °С, днем 9-14 °С, местами до 17 °С.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный, в районе Туапсе — Сочи днем юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. В Новороссийске северо-восточный, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, днем 12-17 °С, в Туапсе и Сочи до 20 °С тепла.

В Краснодаре преимущественно без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 °С, днем 14-16 °С.

Сочи +16…+18 °C без осадков

Туапсе +15…+17 °C без осадков

Геленджик +15…+17 °C без осадков

Новороссийск +14…+16 °C без осадков

Анапа +13…+15 °C без осадков

Крымск +13…+15 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +13…+15 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +11…+13 °C возможен дождь

Ейск +10…+12 °C возможен дождь

Тихорецк +12…+14 °C без осадков

Кропоткин +12…+14 °C без осадков

Армавир +14…+16 °C без осадков

Лабинск +13…+15 °C без осадков

Белореченск +15…+17 °C без осадков

Горячий Ключ +15…+17 °C возможен дождь

Краснодар +14…+16 °C без осадков

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