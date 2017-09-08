На Кубани 9 сентября осадков не ожидается

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 °С, местами по юго-восточным предгорьям 8-13 °С, днем 25-30 °С.

На Черноморском побережье ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С, днем 24-29 °С. Температура воды в Азовском море 20-23 °С, в Черном 24-25 °С.

Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °С, днем 28-30 °С.

Сочи +26…+28 °C без осадков

Туапсе +27…+29 °C без осадков

Геленджик +27…+29 °C без осадков

Новороссийск +26…+28 °C без осадков

Анапа +27…+29 °C без осадков

Крымск +28…+30 °C без осадков

Славянск-на-Кубани +27…+29 °C без осадков

Приморско-Ахтарск +26…+28 °C без осадков

Ейск +25…+27 °C без осадков

Тихорецк +28…+30 °C без осадков

Кропоткин +28…+30 °C без осадков

Армавир +28…+30 °C без осадков

Лабинск +27…+29 °C без осадков

Белореченск +26…+28 °C без осадков

Горячий Ключ +28…+30 °C без осадков

Краснодар +28…+30 °C без осадков

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