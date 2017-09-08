На Кубани 9 сентября осадков не ожидается

Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 °С, местами по юго-восточным предгорьям 8-13 °С, днем 25-30 °С.
На Черноморском побережье ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 °С, днем 24-29 °С. Температура воды в Азовском море 20-23 °С, в Черном 24-25 °С.
Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °С, днем 28-30 °С.
Сочи +26…+28 °C без осадков
Туапсе +27…+29 °C без осадков
Геленджик +27…+29 °C без осадков
Новороссийск +26…+28 °C без осадков
Анапа +27…+29 °C без осадков
Крымск +28…+30 °C без осадков
Славянск-на-Кубани +27…+29 °C без осадков
Приморско-Ахтарск +26…+28 °C без осадков
Ейск +25…+27 °C без осадков
Тихорецк +28…+30 °C без осадков
Кропоткин +28…+30 °C без осадков
Армавир +28…+30 °C без осадков
Лабинск +27…+29 °C без осадков
Белореченск +26…+28 °C без осадков
Горячий Ключ +28…+30 °C без осадков
Краснодар +28…+30 °C без осадков
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