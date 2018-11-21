На Кубани 90 тыс. школьников напишут «Казачий диктант»

Школьникам предстоит проверить свои знания о жизни родного края, культуре и истории Кубанского войска. Тест состоит из 20 вопросов, правильный ответ на каждый даст ученику пять баллов. Тех, кто наберет наибольшее количество, наградят сертификатами.

«Мы — наследники богатой культуры Кубанского казачьего войска. Прежде всего, у участников есть возможность проверить свои знания. Мы надеемся, что это станет нашей доброй ежегодной традицией», — сказал председатель Союза казачьей молодежи Кубани Александр Агибалов.

«Казачий диктант» в Краснодарском крае пройдет впервые — в формате видеоконференции сразу в 73 школах. Результаты теста объявят 3 декабря.

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