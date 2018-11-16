На Кубани 90% зеленых зон поставили на кадастровый учет

Селекторное совещание под председательством замглавы края Сергея Болдина прошло 16 ноября.

Представители администраций городов и районов отчитались о выполнении поручения губернатора края Вениамина Кондратьева, согласно которому все территории, занятые зелеными насаждениями, должны быть поставлены на государственный кадастровый учет, чтобы обеспечить их сохранность.

Всего в крае насчитывается около 2 тыс. зеленых зон, из них 1 тыс. 671 уже поставлена на учет. В 23 муниципалитетах работы проведены полностью. Еще в десяти — близки к завершению: в Абинском, Староминском, Тбилисском, Усть-Лабинском, Щербиновском районах осталось оформить по одной территории, а в Белоглинском, Каневском, Ленинградском, Отрадненском районах и Анапе — по две.

«Работы по постановке зеленых зон на кадастровый учет вышли на завершающий этап, доля исполнения поручения губернатора на сегодняшний день составляет 90%. Напоминаю, что до конца года остается чуть больше месяца, все работы необходимо закончить до 31 декабря», — отметил Болдин.

Главам муниципальных образований вице-губернатор порекомендовал взять завершение работ и устранение всех недостатков под личный контроль. Заместитель главы региона также акцентировал, что зеленые зоны должны быть в свободном доступе для жителей.

Краевым министерству природных ресурсов, департаменту имущественных отношений и департаменту по архитектуре и градостроительству поручено провести контрольные проверки в Тимашевском, Абинском и Гулькевичском районах, к представителям которых оказалось больше всего вопросов по зеленым зонам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани планируют увеличить количество зеленых зон. Об этом 25 июня заявил губернатор. Вениамин Кондратьев поручил проверить все парки в регионе на сохранность границ.

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