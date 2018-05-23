На Кубани аграриев обяжут соблюдать севооборот в рисовых системах

Поправки в краевой закон об обеспечении плодородия сельхозземель, обязывающий соблюдать научные рекомендации в севообороте, приняли 23 мая в первом чтении на 10-й сессии ЗСК.

Речь идет об установлении пределов насыщения рисовых систем не менее 59% и не более 62,5%.

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека отметил, что в настоящее время краевым законом установлен только максимальный показатель насыщения рисового чека — не более 62%.

«Это, по сути, позволяет аграриям существенно снижать плотность сева риса, а значит, и снижать эффективность и производительность рисовых систем. Поэтому важно установить и минимальный предел насыщения. Такой севооборот считается эффективным с точки зрения науки. Он позволит сохранить плодородие в чеках, восстановить уникальный рисовый агроландшафт, а значит сохранить средние ежегодные объемы производства риса и в перспективе увеличить их», — сказал министр.

Кубань является ведущим рисопроизводящим регионом страны. Объем производства риса составляет около 80% от общероссийского валового сбора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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